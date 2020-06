Anzeige erstellt Zeugin sieht betrunkenen Schwiegervater mit dem Auto wegfahren und ruft Polizei

Foto: 123rf.com

Am frühen Freitagabend, 12. Juni, teilte in Duggendorf eine Zeugin mit, dass ihr Schwiegervater soeben in alkoholisiertem Zustand mit seinem Fahrzeug weggefahren ist. Circa zehn Minuten später kehrte der 73-Jährige wieder zurück und konnte von der verständigten Polizeistreife in alkoholisiertem Zustand angetroffen werden.