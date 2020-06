Unfallflucht Crossfahrer macht akrobatische Drehung – Rennradfahrer muss bremsen und stürzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Freitag, 12. Juni, gegen 18 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Radfahrer aus Burglengenfeld in Holzheim am Forst den Hirschhofer Weg von Traidenloh kommend Richtung Hirschhof, als ihn zwei Crossmotorradfahrer ohne amtliches Kennzeichen überholten.