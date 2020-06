Großeinsatz in Neutraubling Luftfracht nach Südafrika sorgt für Sprengstoffalarm im Logistikzentrum

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

In den frühen Abendstunden des Freitags, 12. Juni, wurde in einem Logistikzentrum an der Rosenhofer Straße in Neutraubling ausgelöst, nachdem eine Frachtsendung dahingehend positiv überprüft wurde.