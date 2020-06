Polizei bittet um Hinweise Radler fährt Kind an und meldet sich erst später – beide leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Leicht verletzt wurden ein Kind und ein Radfahrer, die am späten Donnerstagnachmittag am Satzdorfer See bei Cham zusammenstießen. Der Radler hatte das Kind angefahren und war dann vorerst weitergefahren.