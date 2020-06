Ermittlungsverfahren eingeleitet Dieb festgenommen – Fahrzeuge waren unversperrt

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 11. Juni, meldete ein Anwohner der Alfons-Bayerer-Straße in Regensburg eine Person, die sich in verdächtiger Weise an geparkten Pkw zu schaffen machte. Die männliche Person konnte kurz darauf von Polizeibeamten kontrolliert werden. Beim Tatverdächtigen konnte Diebesgut, das aus einem der abgestellten Pkw stammte, aufgefunden werden.