Die Polizei ermittelt Auto „ausgeliehen“ – Unfall gebaut

Foto: Polizei Bayern

Zwei 17-jährige Neutraublinger befanden sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 10. auf 11. Juni, zu Besuch bei einem Freund in Alteglofsheim. Zunächst unbemerkt, nahmen die beiden in den frühen Morgenstunden gegen 3.30 Uhr den schwarzen Mazda des 21-jährigen Bruders des Bekannten und machten damit eine Spritztour.