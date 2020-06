Die Polizei bittet um Hinweise Sechs tote Biber im Bereich des Geislinger Mühlbachs aufgefunden

Bereits Mitte April wurden an verschiedenen Stellen im Bereich des Geislinger Mühlbachs insgesamt sechs tote Biber festgestellt.

Pfatter. Da die Tiere bereits sehr stark verwest waren, konnten die Umstände des Verendens bislang nicht geklärt werden. Da eine Straftat in diesem Zusammenhang auch nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei Wörth an der Donau Ermittlungen aufgenommen, in die das Landratsamt Regensburg mit eingebunden ist. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth an der Donau unter der Rufnummer 09482/ 9411-0 in Verbindung zu setzen.