Führerschein sichergestellt Betrunkene Pkw-Fahrerin fährt im Straßengraben

Am Mittwoch, 10. Juni, gegen 20.50 Uhr, befuhr eine 43-Jährige aus dem Gemeindebereich Tiefenbach in Waldmünchen die Gemeindeverbindungstraße vom Perlsee kommend in Richtung Hocha. Aufgrund Alkoholeinflusses kam die Fahrzeugführerin nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr circa 60 Meter im Straßengraben, bis ihr Pkw zum Stillstand kam.