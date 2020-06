Hinweise erbeten Unbekannte klauen mehrere Verkehrszeichen, die im Graben bereit lagen

Foto: 123rf.com

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom Freitag, 5. Juni, 11 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 7 Uhr, in Stamsried an der Einmündung der Kürnburger Straße in die Stratwieser Straße mehrere Verkehrszeichen, die in einem Graben bereit gelegt waren.