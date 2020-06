Die Polizei ermittelt Mehrere Brände in der Tiefgarage eines Studentenwohnheimes in Regensburg gelegt

Am Montag , 8. Juni, haben zwei unbekannte Täter mehrere Brände in der Tiefgarage eines Studentenwohnheimes in Regensburg gelegt. Dank aufmerksamer Passanten konnte Schlimmeres verhindert werden.