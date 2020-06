Unfall in Regensburg Beim Aussteigen Fahrradfahrer übersehen – 48-Jähriger prallte gegen die geöffnete Fahrzeugtür

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Montag, 8. Juni, gegen 18.15 Uhr, parkte ein 45-Jähriger seinen Pkw in Regensburg im Bereich der Thundorferstraße am rechten Fahrbahnrand in einer gekennzeichneten Parkbucht ein. Beim Öffnen der Fahrertür übersah er offensichtlich einen 48-jährigen Fahrradfahrer, der mit seinem Fahrrad von hinten in gleicher Richtung am Pkw vorbeifahren wollte.