Einsatz in Arnschwang Defekte Kaffeemaschine löst Brand aus – 250.000 Euro Schaden

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Arnschwang wurden vier Personen leicht verletzt. Als Brandursache wurde ein technischer Defekt festgestellt.

Arnschwang/Landkreis Cham. Am Montag, 8. Juni, gegen 4.45 Uhr geriet ein Einfamilienhaus in Arnschwang in Vollbrand. Vier Bewohner des Hauses konnten selbständig aus dem Haus flüchten und wurden aufgrund der erlittenen Rauchgasvergiftungen in einem Krankenhaus ärztlich behandelt. Unter erheblichem Aufwand gelang es der Feuerwehr den Brand zu löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 250.000 Euro geschätzt. Das Haus wurde nahezu vollständig beschädigt und ist unbewohnbar.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Regensburg haben vor Ort festgestellt, dass ein technischer Defekt an einer Kaffeemaschine den Brand verursacht haben dürfte.