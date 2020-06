Totalschaden Fahranfängerin kommt von der Straße ab und wird leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 8. Juni, gegen 0.20 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau mit ihrem Nissan in Waldmünchen die Staatstraße von Geigant in Richtung Balbersdorf. Kurz vor Klingelmühle kam die junge Fahrerin mit ihrem Fahrzeug aus Unachtsamkeit nach links von der Straße ab, prallte gegen die Böschung und kam in einer Wiese zum Stehen.