Polizei bittet um Hinweise Werkzeugdieb in Tiefenbach unterwegs

Foto: 123rf.com

Ein unbekannter Täter entwendete sowohl am Montag, 4.05.20, als auch am Samstag, 30. Mai, während der Mittagszeit von einem Hof mitten in Tiefenbach Akkuwerkzeug im Gesamtwert von circa 350 Euro.