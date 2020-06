Unfallflucht Unbekannter fährt gegen Hausmauer und haut einfach ab

In der Zeit zwischen Freitag, 5. Juni, 10 Uhr, bis Sonntag, 7. Juni, 12 Uhr, wurde in der Klostergasse in Dietfurt an der Altmühl von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer eine Hauswand angefahren und beschädigt.