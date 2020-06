Zeugen gesucht Pkw fährt gegen Unterstand für Einkaufswagen und kümmert sich nicht um den Schaden

Am Freitag, 5. Juni, wurde die PI Cham von einer Unfallflucht auf einem Einkaufsmarkt am Floßhafen in Cham in Kenntnis gesetzt. Der bislang unbekannte Verursacher stieß vermutlich mit einem Pkw gegen den Unterstand für Einkaufswagen und verursachte dabei einen Schaden von circa 1.000 Euro.