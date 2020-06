Hinweise erbeten Unbekannter beschädigt Reifen eines geparkten Fahrzeugs

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Samstag, 6. Juni, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 7. Juni, 6.10 Uhr, wurde in der Taxisstraße in Wörth an der Donau ein Reifen eines dort geparkten, grauen Opel beschädigt.