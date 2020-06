Die Polizei bittet um Hinweise Yaren Özkan (13) weiter vermisst

Seit 27. April wird die 13 Jahre alte Yaren Özkan vermisst. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet die Bevölkerung erneut um Hinweise.

Regensburg. Yaren Özkan ist im St.-Vincent Heim in Regensburg wohnhaft. Am 27. April kam sie nach einem Ausgang gegen 17.30 Uhr nicht mehr zurück. Die Polizei wurde verständigt und umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die sorgfältige Überprüfung von möglichen Anlaufadressen sowie die Befragung von Zeugen durch die Polizeiinspektion Regensburg-Süd lieferten bislang keine Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens. Auch die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führten bislang nicht zum Ergreifen von Yaren. Deshalb wendet sich die Kripo erneut an die Öffentlichkeit und hofft damit auf mögliche Anhaltspunkte.

Yaren Özkan könnte sich insbesondere im Raum Regensburg aufhalten. Sie wird wie folgt beschrieben schulterlanges mittelbraunes Haar, circa 1,50 Meter groß, westasiatisches Erscheinungsbild, kräftigere Figur, Sie trägt eine Jeansjacke, eine schwarze Jeanshose und schwarz-weiße Nike-Schuhe.

Hinweise werden rund um die Uhr bei allen Dienststellen entgegengenommen, insbesondere bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/ 506-2888.