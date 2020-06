Streiterei Körperliche Auseinandersetzung im Quadfeldmühlpark in Cham

Foto: 123rf.com

Eine Streiterei am frühen Samstagabend, 6. Juni, in einem Park in Cham zwischen einem jungem Mann und seiner Ex-Freundin führte in deren Verlauf zu einer vorsätzlichen Körperverletzung des Mannes an seiner ehemaligen Partnerin.