Gute Nachrichten Vermissten 40-Jährigen wohlbehalten aufgefunden

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Der am Freitag, 5. Juni, vermisst gemeldete 40-Jährige aus Regensburg konnte aufgrund mehrerer Hinweise am Samstag, 6. Juni, gegen 22 Uhr, in Neutraubling aufgefunden werden.