Hinweise erbeten Unfallverursacher hinterlässt 2.000 Euro Schaden an Beifahrertüre eines geparkten Pkws

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 6. Juni, zwischen 13.15 Uhr und 13.25 Uhr, war ein schwarzer VW Tiguan auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Regensburger Straße in Wörth an der Donau abgestellt. Als der Fahrzeughalter zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen erheblichen Schaden an der Beifahrertüre fest.