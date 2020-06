Sattelzug erwischt Im Baustellenbereich gelandet – 21-Jährige baut Unfall auf der A3

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 5. Juni, gegen 13.45 Uhr, befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Regensburg die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Passau. Im Zuge der derzeit laufenden Baumaßnahmen zum sechsstreifigen Ausbau ist der ursprünglich vorhandene rechte Ausfahrstreifen zur Anschlussstelle Regensburg-Universität am so genannten Uniberg durch Betonsegmente von den Fahrspuren getrennt und lediglich für Baustellenfahrzeuge befahrbar.