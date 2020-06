Die Polizei ermittelt Bei Driftübung gegen geparktes Auto gefahren und abgehauen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 5. auf 6. Juni, gegen 1 Uhr, fiel einem Zeugen auf dem Parkplatz des Burgweintinger Einkaufszentrums ein silberfarbener Mercedes mit Zulassung aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach auf. Der Fahrer dieses Mercedes schien riskante Fahrübungen zu machen und ließ seinen Wagen mehrmals stark driften.

Regensburg. Bei einem dieser Driftübung stieß er gegen einen geparkten schwarzen BMW eines Anwohners und versuchte dabei erheblichen Sachschaden. Unmittelbar darauf flüchtete der Unfallverursacher vom Parkplatz des BUZ in stadteinwärtige Richtung. Die daraufhin eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis, allerdings meldete er sich dann circa eine Stunde später zusammen mit seinen Eltern, dass er jetzt an der Unfallstelle warten würde. Weil durch die aufnehmende Polizeistreife vor Ort Alkoholgeruch beim 19-jährigen Fahrer festgestellt und mit einem Alkotest-Ergebnis von 0,8 Promille bestätigt wurde, musste der junge Mann eine Blutentnahme über sich ergehen sowie seinen Führerschein sicherstellen lassen. Ihn erwarten neben dem angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro, der eventuell von der Versicherung gar nicht übernommen wird, noch Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.