Anzeige erstattet Ladendieb zieht T-Shirt und Sporthose an und will das Geschäft verlassen

Foto: 123rf.com

Ein 24-jähriger Neutraublinger versuchte am Freitag, 5. Juni, gegen 15.45 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in der Pommernstraße in Neutraubling, sich mit einem neuen T-Shirt und einer kurzen Sporthose auszustaffieren.