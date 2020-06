Unfall in Tiefenbach Betrunkene Autofahrerin prallt in geparkten Pkw

Am Samstag, 6. Juni, gegen 0.15 Uhr, ereignete sich in Breitenried-Tiefenbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von circa 25.000 Euro entstand.