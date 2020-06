Die Polizei bittet um Mithilfe 40-Jähriger aus Regensburg wird vermisst

Seit Freitag, 5. Juni, 11 Uhr, wird der 40-jährige Alexander Pusch aus Regensburg vermisst. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Aus diesem Grund bittet die PI Regensburg-Süd um Unterstützung durch die Regensburger Bevölkerung.

Regensburg. Am Freitag meldeten die Eltern des Alexander Pusch, dass dieser ohne Frühstück und ohne Angaben die gemeinsame Wohnung in der Straubinger Straße verlassen hatte und bisher nicht wieder zurückgekehrt ist. Der Vermisste ist schizophren und zeigt Wahnvorstellungen und Halluzinationen, die sich gelegentlich in Aggressivität, aber auch Suizidgedanken äußern. Er hat keinerlei sonstige Bekannte, Verwandte oder Kontakte.

Die bisher durchgeführten polizeilichen Suchmaßnahmen wurden sowohl mit einem sog genannten Man-Trailer-Hund, wie auch mit Hilfe der Hubschrauberstaffel durchgeführt, erbrachten allerdings kein Ergebnis.

Herr Pusch wird wie folgt beschrieben: 40 Jahre, 1,90 Meter groß, extrem dick, runde Kopfform, kurze, mittelbraune Stiftelhaare. Der Vermisste spricht nur Russisch. Er war bekleidet mit einer hellblauen Jeanshose, einer hellblau-dunkelblau-karierten Plüschjacke und schwarzen Lederschuhen.

Hinweise zum Verbleib des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Regensburg-Süd unter der Telefonnummer 0941 / 506 - 2121, aber auch der Polizeinotruf 110, entgegen.