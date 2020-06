Zivilcourage Zeuge ermöglicht Festnahme zweier Einbrecher

Umsichtiges und couragiertes Handeln der Bürger in unserer Gesellschaft ist oft der Schlüssel für den polizeilichen Erfolg. Nicht nur der berühmte „Kommissar Zufall“ trägt zur Klärung von Straftaten bei, sondern sehr oft auch der aufmerksame Bürger.

Regensburg. So auch Anfang April in der Regensburger Innenstadt als ein aufmerksamer Anwohner durch laute Geräusche vor seinem Fenster aus dem Schlaf gerissen wurde. Zwei Einbrecher hatten ein Schaufenster eingeschlagen und waren gerade dabei, Waren aus dem Ladengeschäft zu entwenden. Der achtsame Zeuge verständigte umgehend den Polizeinotruf und beobachtete weiter das Tatgeschehen. Dank der hervorragenden Mithilfe des Bürgers, konnte die Polizei die beiden Täter noch in Tatortnähe festnehmen.

Dem Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, Leitender Kriminaldirektor Harald Wiesenberger, sowie dem Kommissariatsleiter für Eigentumskriminalität, Erster Kriminalhauptkommissar Josef Ipfelkofer, war es eine besondere Freude dem couragierten Zeugen, verbunden mit dem Dank des Oberpfälzer Polizeipräsidenten Norbert Zink, ein Anerkennungsschreiben und einen Geldbetrag aushändigen zu dürfen.

Die Polizei ist in vielen Fällen auf Hinweise der Bürger angewiesen. Scheuen Sie sich nicht, verdächtige Beobachtungen umgehend über Notruf der Polizei zu melden. Oft sind es scheinbar belanglose Wahrnehmung, die zur Aufklärung und Verhinderung weiterer Straftaten führen.