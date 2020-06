Katze gerettet Zwei Verletzte und 150.000 Euro nach Brand in Laaber

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 5. Juni, gegen 10.45 Uhr, wurde von einem Anwohner in der Fliederstraße in Laaber mitgeteilt, dass es in einem benachbarten Einfamilienhaus zu einer Explosion und einem Brand gekommen ist. Die Feuerwehren Laaber, Beratzhausen, Endorf und Undorf wurden alarmiert und rückten zur angegebenen Brandstelle aus.