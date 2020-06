Unfall in Weiding Mountainbike-Fahrer missachtet die Vorfahrt

Am Donnerstag, 4. Juni, um 20.05 Uhr, kam es in Weiding im Landkreis Cham an der Kreuzung Kreuzgasse/Faustendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw-Fahrer, wobei der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Weiding/Landkreis Cham. Ein 19-jähriger Fahrradfahrer, unterwegs mit seinem Mountainbike der Marke Cube, wollte von der Faustendorfer Straße kommend nach links in die Kreuzgasse einbiegen und übersah dabei einen in Richtung Hauptstraße fahrenden 48-jährigen Ford-Fahrer, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Die Vorfahrt an dieser Kreuzung ist durch das Zeichen 205 – „Vorfahrt gewähren“ – geregelt. Der 19-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in das Chamer Krankenhaus gebracht. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Schaden. Aufgrund einer möglichen Alkoholisierung bzw. auch Betäubungsmitteleinnahme des 19-jährigen s wurde durch die Polizei eine Blutentnahme angeordnet.