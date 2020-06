492 Fahrzeuge gemessen Polizei führt Geschwindigkeitsmessung in Furth im Wald durch

Foto: Kathrin Lechl

Die Verkehrspolizei Regensburg führte am Donnerstagvormittag, 4. Juni, in der Nordgaustraße in Furth im Wald eine Geschwindigkeitsmessung mit dem Radargerät in Fahrtrichtung Grenze durch.