Hinweise erbeten Vielzahl von Reifen illegal im Wald entsorgt

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Donnerstag, 14. Mai, bis Donnerstag, 4. Juni, wurden im Gemeindebereich Wiesent gegenüber des Parkplatzes in Wiedenrös in einem Waldstück sowie im Gemeindebereich Altenthann in Roidhof, ebenfalls in einem Waldgebiet, eine Vielzahl von Reifen illegal abgelagert.