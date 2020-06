Die Polizei ermittelt Immer die gleiche Masche – 27-Jährige tankt und zahlt nicht

Foto: Wendell Franks/123rf.com

Am Sonntag, 26. April, tankte ein 27-jährige Frau aus dem Landkreis Schwandorf mit ihrem weißen Ford Fiesta an einer Tankstelle in der Further Straße in Cham. Nach dem Tankvorgang wurden durch die 27-Jährige auch noch mehrere Artikel im Tankstellen-Shop gekauft, so dass ein Betrag in Höhe von fast 60 Euro zustande kam – zahlen konnte sie nicht!