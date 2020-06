Zeugen gesucht Unbekannter beschädigt Moped und haut ab

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 4. Juni, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr, parkte eine 17-jährige Rodingerin ihr Leichtkraftrad ordnungsgemäß am Straßenrand in der Reinwaldstraße 8. In dieser Zeit wurde das geparkte Moped von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt.