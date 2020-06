Anzeige erstattet Alkoholisiert mit aufgemotztem Rad unterwegs

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Mittwoch, 3. Juni, gegen 23.30 Uhr, wurde in Roding in der Regensburger Straße ein Mann kontrolliert, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, sich jedoch ohne in die Pedale zu treten fortbewegte. Bei der Kontrolle wurde dann festgestellt, dass der Mann sein Pedilac zu einem E-Bike umgebaut hatte und dies somit zu einem versicherungspflichtigen Kraftfahrzeug wurde.