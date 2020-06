Unfall bei Schierling Pkw überschlägt sich mehrfach – 21-Jähriger mittelschwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 4. Juni, gegen 12.30 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Opel Corsa auf der Kreisstraße R35 von Oberlaichling in Richtung Obersanding. Kurz nach Oberlaichling kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in ein angrenzendes Feld.