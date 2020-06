Strafverfahren eingeleitet Wiederholungstäter erneut ohne Führerschein unterwegs

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Mittwoch, 3. Juni, 21.15 Uhr, wurde in Tiefenbach im Ortsteil Irlach ein in Deutschland lebender 28-jähriger Bulgare einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Befragen nach dem Führerschein räumte er unumwunden ein, nicht im Besitz eines solchen zu sein.