Polizei bittet um Hinweise Unbekannter beschädigt Ford und macht sich aus dem Staub

Foto: 123rf.com

Eine 49-jährige Chamerin hatte ihren weißen Ford Focus am Mittwoch, 3. Juni, in der Zeit von 16.05 Uhr bis 16.30 Uhr, auf dem Parkplatz vor einem Bekleidungsgeschäft in der Rodinger Straße in Cham abgestellt. Während die 49-Jährige in diesem Zeitraum beim Einkaufen war, wurde ihr Ford Focus hinten rechts (Beifahrerseite) von einem bisher unbekannten Fahrzeug beschädigt.