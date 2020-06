Fahrverbot Alkoholtest bestätigt Trunkenheitsfahrt eines 27-Jährigen

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 3. Juni, um 21.30 Uhr, wurde ein 27-jähriger VW-Fahrer in Altenstadt in Cham durch Polizeibeamte der PI Cham einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt, was ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest auch bestätigte.