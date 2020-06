Zeugen gesucht Mann wirft Tasche mit Pfandflaschen auf die Straße – Auto muss ausweichen

In der Carl-Maria-von-Weber-Straße in Regensburg musste am Mittwoch, 3. Juni, gegen 21.50 Uhr, der Fahrer eines Pkws der Marke BMW auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um einen Zusammenstoß mit einer Tasche gefüllt mit leeren Getränkedosen, Plastik- und Glasflaschen zu vermeiden.