Aus dem Einkaufswagen Geldbörsendiebstahl in Baumarkt – Langfinger nutzt die günstige Gelegenheit

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 3. Juni, gegen 15.15 Uhr, befand sich eine 34-jährige Landkreisbewohnerin beim Einkaufen in einem Baumarkt in der Altenstadter Straße in Cham. Während des Einkaufs hatte sie ihre Geldbörse in den Einkaufswagen gelegt. Ein bisher unbekannter Täter nutzte dabei eine günstige Gelegenheit aus, um die Geldbörse der 34-Jährigen aus dem Einkaufswagen zu entwenden.