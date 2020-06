Amtswechsel Karlheinz Dietl ist neuer Dienststellenleiter bei der Polizeiinspektion Parsberg

Erster Polizeihauptkommissar Karlheinz Dietl heißt seit Montag, 1. Juni, der neue Leiter der Polizeiinspektion Parsberg. Er folgt damit auf Kriminalhauptkommissar Dmitri Schreiber, der die Dienststelle sieben Monate leitete.

Parsberg. Die aktuell sehr gute Sicherheitslage im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Parsberg mit rund 32.000 Einwohnern, circa 6.500 US-Soldaten und Zivilangestellten mit ihren Angehörigen ist besonders hervorzuheben. Mit einer Anzahl von 3.332 Straftaten im Jahr 2019 liegt die Kriminalitätsrate im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz auf dem niedrigsten Stand der letzten zehn Jahre. Ein Beweis dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger im Bereich der Polizeiinspektion Parsberg besonders sicher leben.

Nicht zuletzt ist dies mit Verdienst des bisherigen Dienststellenleiters, KHK Dmitri Schreiber, zusammen mit Stellvertreter PHK Wolfgang Eichenseer. Der 38-jährige Schreiber übernimmt nach sieben Monaten als Interimsleiter der Polizeiinspektion Parsberg, im Rahmen seiner Führungsbewährung für einen möglichen Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene, neue Aufgaben im Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg. „Herr Schreiber hat bewiesen, dass er über die nötigen Eigenschaften einer Führungspersönlichkeit verfügt und hat dies im polizeilichen Alltag unter Beweis gestellt. Während seiner Amtszeit in Parsberg erfüllte er seine Aufgaben sowie die gesetzten Erwartungen zur vollsten Zufriedenheit“, so Polizeipräsident Norbert Zink.

Am Montag, 1. Juni, hat der 56-jährige Karlheinz Dietl die Leitung der Parsberger Polizei übernommen. Er ist kein Unbekannter in Parsberg, da er dort bereits von 1993 bis 2000 als Dienstgruppenleiter eingesetzt war. Polizeipräsident Norbert Zink wünschte dem neuen Polizeichef eine glückliche Hand bei der Führung der Dienstgeschäfte: „Ich bin mir sicher, dass Herr Dietl mit seinen Erfahrungen aus den verschiedensten Bereichen der Bayerischen Polizei die Geschicke der PI Parsberg erfolgreich leiten und seine ganz persönliche Note einbringen wird“. Zuletzt war er Leiter eines Ausbildungsseminars der Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg.

Im Jahr 1981 begann Karlheinz Dietl seine Laufbahn bei der Bayerischen Polizei als Polizeipraktikant bei der PI Parsberg. 1982 startete Dietl dann die Ausbildung im mittleren Dienst (heutige zweite Qualifikationsebene) bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt. Es folgten mehrjährige Verwendungen in den Einsatzhundertschaften an den Standorten München und Nürnberg. Im Juni 1990 wechselte Dietl zur PI 13 (Schwabing) beim Polizeipräsidium München. Sein Fleiß zahlte sich aus und er konnte im September 1991 sein Studium an der Beamtenfachhochschule in Sulzbach-Rosenberg beginnen.

Als frischgebackener Polizeikommissar und nach erfolgreichem Aufstieg in den gehobenen Dienst (heutige dritte Qualifikationsebene) kam Dietl 1993 als Dienstgruppenleiter zur PI Parsberg, wo er bis Mai 2000 seinen Dienst verrichtete. Anschließend folgte ein Wechsel zum Sachgebiet E1 (Organisation und Dienstbetrieb) beim damaligen Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz in Regensburg. Im Jahre 2004 konnte er sieben Monate sein kriminalpolizeiliches Wissen bei der KPI Regensburg vertiefen, ehe er bis zum Jahr 2010 im Polizeipräsidium Schwaben und dem Präsidium der Bereitschaftspolizei maßgebend an der Einführung der EDV-gestützten Dienstplanung der Bayerischen Polizei beteiligt war.

Nachdem seine Arbeit in der Projektgruppe erfolgreich beendet war, wechselte er zur Bereitschaftspolizeiabteilung nach Sulzbach-Rosenberg, wo er als Klassenleiter eines Ausbildungsseminares Strafrecht und Kriminalistik unterrichtete. Zudem leitete er 2017 stellvertretend ein Ausbildungsseminar (AS), ehe er im März 2018 zum Seminarleiter eines AS in Nabburg ernannt wurde. Im September 2018 kehrte er zum Sachgebiet Ausbildung zur Abteilung nach Sulzbach-Rosenberg zurück und leitete von Dezember 2019 bis Mai 2020 erneut ein Ausbildungsseminar. Karlheinz Dietl ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und wohnt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Der leidenschaftliche Jäger verbringt seine Freizeit gerne in der Natur.