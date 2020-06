Ursache unklar Küchenbrand in einer Asylunterkunft in Velburg– 17 Leichtverletzte

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 2. auf 3. Juni, brannte es in einer Asylunterkunft in Velburg. 17 Personen wurden leicht verletzt und mussten anderweitig untergebracht werden.