Streit eskaliert Zwei Personen nach Schlag mit Glasflasche leicht verletzt

In einem Anwesen in der Schützenstraße in Cham kam es am Dienstag, 2. Juni, gegen 22.55 Uhr, zu einem Streit zwischen zwei dort wohnhaften 20-Jährigen. Als der Streit eskalierte, kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Kontrahenten, in dessen Verlauf ein 20-Jähriger zu einer 0,33-Liter-Glasflasche griff und diese seinem gleichaltrigem Widersacher an den Kopf schlug.