Ford nicht mehr fahrbereit 69-Jährige fährt in Brückengeländer und wird leicht verletzt

Am Dienstag, 2. Juni, gegen 14 Uhr, befuhr eine 69-jährige Frau aus dem Landkreis Cham mit ihrem Ford Fiesta bei Cham die Staatsstraße 2146 in Richtung Janahof. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr kam die Ford-Fiesta-Fahrerin alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, überfuhr ein dort auf einer Verkehrsinsel montiertes Verkehrszeichen und touchierte anschließend mit der Beifahrerseite das Geländer der dortigen Brücke.

Cham. Der Ford Fiesta, an dem ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstanden ist, war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 69-jährige Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall leicht verletzt, konnte sich aber selbst in ärztliche Behandlung begeben.