15.000 Euro Schaden Lkw-Fahrer wird von Sonne geblendet und übersieht Pkw – Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 2. Juni, gegen 6.20 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer aus Niedersachsen die Bundesstraße B22 von Rötz kommend in Richtung Cham und wollte nach links Richtung Rhan in Schönthal abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Cham, die auf den Weg in die Arbeit war, die B22 in Richtung Rötz. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt gerade aufgehenden Sonne wurde der Lkw-Fahrer geblendet und sah die entgegenkommende Pkw-Fahrerin nicht.