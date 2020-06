Zeugen gesucht Unbekannter Schmierfink besprüht Betonwand mit schwarzer Farbe

Foto: Ints Vikmanis/123rf.com

In der Nacht von Sonntag, 24. Mai, 20 Uhr, bis Montag, 25. Mai, 15 Uhr, besprühte ein bislang unbekannter Täter eine Betonwand in Tiefenbach in der Straße „Am Kalvarienberg“ mit schwarzer Farbe.