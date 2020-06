Zeugen gesucht Dieb klaut E-Bike im Wert von 2.300 Euro

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 29. Mai, in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr, nutzten bislang unbekannte Langfinger die Gunst der Stunde und entwendeten aus einer Garage im Hitzendorfer Weg in Hohenfels ein Damen-E-Bike der Marke KTM. Das E-Bike hatte einen Wert von 2.300 Euro und war schwarz/orange.