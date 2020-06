2.000 Euro Schaden Reifenstecher in Regenstauf unterwegs

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag, 31. Mai auf 1. Juni, zerstach ein bislang unbekannter Täter bei fünf in der Regendorfer Straße in Diesenbach in Regenstauf abgestellten Fahrzeugen mehrere Reifen.