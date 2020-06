Anzeige folgt 21-jähriger VW-Fahrer räumt bei Kontrolle ein, kürzlich Drogen konsumiert zu haben

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Pfingstmontag, 1. Juni, gegen 21.30 Uhr, wurde in der Regensburger Straße in Bernhardswald ein 21-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem VW einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Nachdem der Fahrer Auffälligkeiten zeigte, räumte er gegenüber den Polizeibeamten ein, erst kürzlich Drogen zu sich genommen zu haben.