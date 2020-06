Polizeieinsatz in Cham „Falsches“ Geschenk im Schnellrestaurant – 33-Jähriger (!) tickt aus

Am Montag, 1. Juni, gegen 18.35 Uhr, besuchte ein 33-jähriger Chamer ein Schnellrestaurant in der Werner-von-Siemens-Straße in Cham. Offenbar aus Unzufriedenheit über ein ihm falsch gegebenes Spielzeug, das in seinem Menü enthalten war, eskalierte die Situation.